Появление неравенства и знати
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Жизнь первобытных людей
Появление неравенства и знати

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.52011, Появление неравенства и знати
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Около девяти тысяч лет назад человек научился обрабатывать металлы. Более совершенные орудия исключали необходимость в совместном труде всей общины. Постепенно изменилось общественное устройство, появилось неравенство, выделилась знать.

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