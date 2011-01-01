5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Около девяти тысяч лет назад человек научился обрабатывать металлы. Более совершенные орудия исключали необходимость в совместном труде всей общины. Постепенно изменилось общественное устройство, появилось неравенство, выделила�сь знать.



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