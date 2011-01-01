WinkДетям5 класс. Всеобщая историяЖизнь первобытных людейСчёт лет в истории
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
7.52011, Счёт лет в истории
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 1
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 2
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 3
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 4
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 5
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 7
Сюжет
Мы говорим, не задумываясь: «Это произошло в таком-то году». При этом годы мы считаем от Рождества Христова. Но ведь до рождения Христа люди тоже как-то ориентировались во времени? Как же они это делали?
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