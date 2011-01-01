5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Мы говорим, не задумываясь: «Это произошло в таком-то году». При этом годы мы считаем от Рождества Христова. Но ведь до рождения Христа люди тоже как-то ориентировались во времени? Как же они это делали?



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