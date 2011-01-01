Откуда мы знаем, как жили наши предки
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Жизнь первобытных людей
Откуда мы знаем, как жили наши предки

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.52011, Откуда мы знаем, как жили наши предки
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В курсе «История Древнего мира» речь идет о таких событиях, которые происходили тысячи лет назад. Но откуда же ученые знают, что все было именно так, а не иначе? Дело в том, что они используют самые разные исторические источники, которых существует несколько видов.

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