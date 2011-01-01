Возникновение искусства и религиозных верований
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Жизнь первобытных людей
Возникновение искусства и религиозных верований

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.52011, Возникновение искусства и религиозных верований
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Долгое время ученые не знали, что среди первобытных людей были искусные художники, однако сделанные ими открытия говорили сами за себя. Рисовали древние художники не только для собственного удовольствия, но и чтобы «заколдовать» зверя.

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