WinkДетям5 класс. Всеобщая историяЖизнь первобытных людейВозникновение искусства и религиозных верований
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
7.52011, Возникновение искусства и религиозных верований
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 1
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 2
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 3
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 4
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 5
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 7
Сюжет
Долгое время ученые не знали, что среди первобытных людей были искусные художники, однако сделанные ими открытия говорили сами за себя. Рисовали древние художники не только для собственного удовольствия, но и чтобы «заколдовать» зв�еря.
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