5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Долгое время ученые не знали, что среди первобытных людей были искусные художники, однако сделанные ими открытия говорили сами за себя. Рисовали древние художники не только для собственного удовольствия, но и чтобы «заколдовать» зв�еря.



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