5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Прошли сотни тысяч лет. Менялся облик человека, увеличивался его мозг. Возникла речь. Появились новые изобретения, которые помогли человеку выжить. Но выживал он не один, а в тесном коллективе сородичей.



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