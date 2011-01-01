5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Римская империя была самым могущественным государством Древнего мира. Установив свою власть над Средиземноморьем, римляне устремились вглубь Европы и Азии, однако столкнулись с серьёзным сопротивлением и были вынуждены отступить. Какие народы смогли противостоять Риму? Какие государства так и не стали провинциями Рима? Об этом вы узнаете на сегодняшнем занятии.



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