Расцвет империи во II веке
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Расцвет империи во II веке

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 14 смотреть онлайн

7.52011, Расцвет империи во II веке
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

«Золотой век» Римской империи пришелся на период правления династии Антонинов, правивших с 96 по 193 г. н. э. С какими историческими событиями связано представление о расцвете империи? Кого называют «лучшим из императоров»? Почему закончился «золотой век», и что помешало дальнейшему процветанию империи? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.

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