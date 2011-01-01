5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

«Золотой век» Римской империи пришелся на период правления династии Антонинов, правивших с 96 по 193 г. н. э. С какими историческими событиями связано представление о расцвете империи? Кого называют «лучшим из императоров»? Почему закончился «золотой век», и что помешало дальнейшему процветанию империи? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.



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