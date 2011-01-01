5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Заговорщики, убившие Цезаря, хотели восстановить республику. Удалось ли им осуществить свои планы? Кто вмешался в борьбу за власть в Риме? Какой порядок правления был установлен во второй половине I века до н. э.? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.



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