Установление империи
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Установление империи

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

7.52011, Установление империи
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Заговорщики, убившие Цезаря, хотели восстановить республику. Удалось ли им осуществить свои планы? Кто вмешался в борьбу за власть в Риме? Какой порядок правления был установлен во второй половине I века до н. э.? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.

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