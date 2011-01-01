Древнейший Рим
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5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Древнейший Рим

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

7.52011, Древнейший Рим
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

На берегах Тибра в Италии стоит Вечный город ; Рим. История города насчитывает почти три тысячелетия (2766 лет). Кто и когда основал город? Какие легендарные события стали неотъемлемой частью его истории? Какие тайны римской истории раскрывает наука? Ответам на эти вопросы посвящен наш сегодняшний урок.

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