5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На берегах Тибра в Италии стоит Вечный город ; Рим. История города насчитывает почти три тысячелетия (2766 лет). Кто и когда основал город? Какие легендарные события стали неотъемлемой частью его истории? Какие тайны римской истории раскрывает наука? Ответам на эти вопросы посвящен наш сегодняшний урок.



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