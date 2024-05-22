Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 4 серия 200 смотреть онлайн бесплатно

Уральские пельмени. Таиланд
География Уральских пельменей
200-я серия

Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 4 серия 200

2009, Уральские пельмени. Таиланд
Комедия, ТВ-шоу

Как поднять настроение за долю секунды? Правильно, объединить на одной сцене лучших комедийных сценаристов и актеров! Программа «Уральские пельмени» уже больше 10 лет шагает по стране и имеет преданную армию поклонников — а все благодаря тому, что шоу по-прежнему удивляет искрометными шутками и интригующими номерами. Вечные споры семейных пар, приключения пенсионерок, будни полицейских — эти и другие насущные темы филигранно обыгрываются на сцене, не обижая героев зарисовок.

Россия
Комедия, ТВ-шоу

7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

