Уральские пельмени (сериал, 2009) сезон 4 серия 20 смотреть онлайн
9.42009, Алжир
Комедия, Концерты18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 20
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 21
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 22
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 23
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 24
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 25
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 26
- 18+67 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 27
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 28
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 29
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 30
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 31
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 32
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 33
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 34
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 35
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 36
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 37
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 38
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 39
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 40
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 41
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 42
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 43
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 44
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 45
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 46
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 47
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 48
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 49
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 50
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 51
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 112
- 18+75 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 159
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 164
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 167
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 168
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 171
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 179
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 180
- 18+71 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 196
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 197
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 198
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 199
- 18+74 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 200
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 203
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 204
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 205
- 18+73 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 206
- 18+72 мин
Уральские пельмени
Сезон 4 Серия 207
О сериале
Как поднять настроение за долю секунды? Правильно, объединить на одной сцене лучших комедийных сценаристов и актеров! Программа «Уральские пельмени» уже больше 10 лет шагает по стране и имеет преданную армию поклонников — а все благодаря тому, что шоу по-прежнему удивляет искрометными шутками и интригующими номерами. Вечные споры семейных пар, приключения пенсионерок, будни полицейских — эти и другие насущные темы филигранно обыгрываются на сцене, не обижая героев зарисовок.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Константин
Куц
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Анастасия
Гуделова
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Сергей
Ершов
- Актёр
Сергей
Исаев
- Актёр
Сергей
Калугин
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актёр
Александр
Попов
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- Актёр
Максим
Ярица
- Актриса
Илана
Исакжанова
- Сценарист
Сергей
Нетиевский
- Сценарист
Андрей
Рожков
- Сценарист
Антон
Борисов
- ДТСценарист
Данил
Троценко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- ЯГХудожница
Янина
Гафиатуллина
- АМХудожница
Алена
Моссэс
- МФМонтажёр
Максим
Фомин
- КММонтажёр
Константин
Мицук
- Композитор
Сергей
Калугин