Тысяча «нет» и одно «да». Сезон 1. Серия 4
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Тысяча «нет» и одно «да»
1-й сезон
4-я серия
8.82025, Тысяча «нет» и одно «да». Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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Тысяча «нет» и одно «да» (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни Оксаны, юной девушки из простой семьи, и Сергея, молодого олигарха. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани. А самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь нет, рано или поздно ты все равно скажешь да!»

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тысяча «нет» и одно «да»»