Тысяча «нет» и одно «да». Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Тысяча «нет» и одно «да»
1-й сезон
8-я серия
8.42025, Тысяча «нет» и одно «да». Сезон 1. Серия 8
Драма16+

Контент станет доступным 20.11.2025

Тысяча «нет» и одно «да» (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни Оксаны, юной девушки из простой семьи, и Сергея, молодого олигарха. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани. А самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь нет, рано или поздно ты все равно скажешь да!»

Сериал Тысяча «нет» и одно «да» 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Тысяча «нет» и одно «да»»