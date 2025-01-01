Тысяча «нет» и одно «да» (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни Оксаны, юной девушки из простой семьи, и Сергея, молодого олигарха. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани. А самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь нет, рано или поздно ты все равно скажешь да!»



