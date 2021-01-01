Станция одиннадцать. Серия 8
Wink
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Станция одиннадцать
1-й сезон
8-я серия
6.92021, Station Eleven
Фантастика, Драмы18+

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Станция одиннадцать (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет сериала развернется сразу в нескольких временных рамках — до начала эпидемии, во время распространения смертельного гриппа, который уничтожит большую часть населения планеты, и спустя 20 лет. Главная героиня Кристен Реймонд вместе с небольшой театральной труппой путешествует по постапокалиптической Америке, пытаясь заново построить и переосмыслить мир, при этом восстановив лучшее из того, что было потеряно.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Станция одиннадцать»