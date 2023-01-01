Биография

Маурисио Кац — мексиканский продюсер, сценарист и оператор. Номинант на премию Гильдии продюсеров США. Родился в городе Мехико. Маурисио окончил среднюю школу The American School Foundation в родной Мексике. В кинобизнес будущий продюсер пришел в качестве оператора, сняв два любительских фильма. В 2013 году Маурисио Кац переехал в Лос-Анджелес и начал продюсерскую деятельность. Детектив «Мост» 2013 года стал его первым выстрелившим проектом. В 2018 году Кэри Фугунага пригласил Маурисио стать сценаристом и продюсером сериала «Маньяк». Последние проекты Маурисио — итало-мексиканский сериал о нарковойне «НольНольНоль» и постапокалиптичный проект «Станция одиннадцать».