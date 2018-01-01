Биография

Набхан Ризван — британский теле- и киноактер. Родился 30 ноября 1996 года. Набхан начал играть в рекламе еще в раннем возрасте. После того, как молодой человек получил степень в школе драматического искусства, он стал проходить кастинги в кино и на телевидении. Первое появление Набхана Ризвана на экране состоялось в английском сериале «Информатор» 2018 года, где он сразу получил главную роль. В 2019 году актер появился в эпизодической роли в военном эпосе Сэма Мендеса «1917», а в 2020 году сыграл вместе с Ризом Ахмедом в байопике «Откуда ты родом?». В 2021 году Ризван отметился ролью в сериале от Paramount «Станция одиннадцать».