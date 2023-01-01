Биография

Хелен Шейвер — канадская актриса, режиссер, продюсер и сценарист. Лауреатка «Бронзового леопарда» 1985 года за роль в фильме «Неприкаянные сердца». Родилась в Онтарио 24 февраля 1951 года. Хелен начала играть в театре еще будучи подростком и прославилась на родине задолго до того, как стала играть в Голливуде. Как актриса Шейвер известна по сериалу «Коломбо», фильму Мартина Скорсезе «Цвет денег» и хоррору «Дрожь земли 2: Повторный удар». Она удостоилась звезды на канадской Аллее славы в 2004 году. В конце 90-х годов Хелен Шейвер начала снимать эпизоды для сериалов «За гранью возможного» и «Полтергейст: Наследие». Ее карьера пошла в гору, когда ей предложили заняться режиссурой нескольких серий сериала «Элементарно» — своеобразного переосмысления историй о Шерлоке Холмсе. В период с 2013 года Шейвер режиссировала эпизоды для «Викингов», «Мира Дикого Запада», «13 причин почему», «Страны Лавкрафта» и других американских хитов.