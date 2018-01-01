WinkСериалыСтанция одиннадцать1-й сезон
Станция одиннадцать (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
6.92021, Station Eleven 10 серий
Фантастика, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В новом проекте от HBO Max вы увидите историю маленькой девочки Кирстен и ее опекуна Дживана, которые ищут способ выжить в пандемию. Не пропустите новую драму «Станция одиннадцать» — сериал уже ждет вас на Wink в хорошем качестве и без рекламы!
В первом сезоне вы увидите отчаявшихся людей, которые с трудом выживают в неприглядном мире будущего. Эта группа, движимая силой искусства, играет пьесы Шекспира, чтобы снова пробудить в человечестве чувство прекрасного, пока другие члены разваленного социума пытаются разрушить цивилизацию окончательно.
Если вы искали новый эквивалент «Ходячих мертвецов», то не пропустите 1 сезон сериала «Станция одиннадцать» 2021 года, который доступен на Wink бесплатно и в HD-качестве!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- Режиссёр
Хелен
Шейвер
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- Актёр
Химеш
Патель
- Актриса
Матильда
Лоулер
- Актёр
Дэвид
Уилмот
- Актёр
Набхан
Ризван
- Актёр
Дэниэл
Дзоватто
- Актриса
Филиппина
Вельж
- Актриса
Лори
Петти
- Актёр
Энрико
Колантони
- ПААктёр
Принс
Ампонса
- Сценарист
Патрик
Соммервиль
- Сценарист
Ник
Кьюз
- Продюсер
Дэвид
Эйзенберг
- Продюсер
Маурисио
Кац
- РЭХудожница
Рут
Эммон
- МАХудожник
Майкл
Аллен Гловер
- МВХудожник
Мерже
Вески
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ЭММонтажёр
Энтони
МакЭфи
- Оператор
Стив
Косенс
- Композитор
Дэн
Ромер