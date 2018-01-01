Станция одиннадцать (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Станция одиннадцать
1-й сезон

6.92021, Station Eleven 10 серий
Фантастика, Детектив18+

О сериале

В новом проекте от HBO Max вы увидите историю маленькой девочки Кирстен и ее опекуна Дживана, которые ищут способ выжить в пандемию.

В первом сезоне вы увидите отчаявшихся людей, которые с трудом выживают в неприглядном мире будущего. Эта группа, движимая силой искусства, играет пьесы Шекспира, чтобы снова пробудить в человечестве чувство прекрасного, пока другие члены разваленного социума пытаются разрушить цивилизацию окончательно.

Если вы искали новый эквивалент «Ходячих мертвецов», то не пропустите 1 сезон сериала «Станция одиннадцать» 2021 года

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

