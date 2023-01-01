Биография

Патрик Соммервиль — американский сценарист, продюсер и писатель. Номинант на премию Гильдии сценаристов и продюсеров США за сериал «Маньяк». Родился в Висконсине 14 апреля 1979 года. В 2005 году Соммервиль окончил Корнеллский университет. В 2009 году он выпустил свой первый роман «Колыбель». В портфолио Патрика есть продюсерские работы, среди которых сериалы «Оставленные», «Маньяк», «Станция одиннадцать». В 2013 году Патрик Соммервиль написал свой первый сценарий к детективному сериалу «Мост», а в 2014 году работал над двумя эпизодами триллера «24 часа». С 2015 года он участвовал в написании сценария к «Оставленным», «Станции одиннадцать» и «Игрушке для взрослых».