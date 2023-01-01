Биография

Стив Косенс — канадский оператор, композитор и художник. Стив окончил Университет искусств и дизайна имени Эмили Карр в Ванкувере. Помимо съемочной деятельности, Косенс имел композиторский опыт и участвовал в написании саундтрека к мини-сериалу 2007 года «Следы ведьм». Стив Косенс наиболее известен по короткометражным фильмам. Первой заметной работой для оператора стал сериал «Зак и секретные материалы», к которому канадец приложил руку в 2001 году. Начиная с 2005 года Косенс снял фильмы «Мрачное время», «Снежный пирог», «Громила», «Блэйз» и другие.