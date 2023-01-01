Биография

Матильда Лоулер — американская актриса театра и кино. Родилась в Калифорнии 8 сентября 2008 года. Матильда сыграла свою первую роль в детском театре Хобокена, когда училась в начальной школе. В возрасте 10 лет юная актриса дебютировала на Бродвее в постановке «Паромщик». Впервые на малых экранах Матильда Лоулер появилась в мистическом сериале «Зло» 2019 года. В 2020 году девочка сыграла главную роль в картине «Флора и Улисс». Фильм был положительно оценен прессой, а Матильда получила высокие оценки за свое актерское исполнение. В 2021 году Лоулер снялась в постапокалиптической драме от канала Paramount «Станция одиннадцать».