Этот сериал пока недоступен
Станция одиннадцать (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
После пандемии группа выживших пытается восстановить цивилизацию. Звезда фильмов «Талли» и «Бегущий по лезвию 2049» Маккензи Дэвис в постапокалиптической драме от режиссера «Тюдоров».
П�рошло двадцать лет с тех пор, как смертельный грипп уничтожил большую часть человечества. Маленькой Кирстен удалось выжить в первые дни пандемии благодаря заботе Дживана Чаудхари, а сегодня, уже будучи взрослой, она играет в театральной труппе. В этом новом мире, где прошлое и настоящее постоянно переплетаются, она вместе с другими членами театра ищет надежду и красоту среди разрушений, стараясь сохранить лучшее из утраченного мира и обрести новый смысл.
Не пропустите мотивирующий фантастический триллер о выживании, искусстве и человеческой стойкости перед лицом конца света. «Станция одиннадцать» — сериал 2021 года, который вы уже сейчас можете смотреть онлайн на Wink без рекламы!
Все сезоны сериала Станция одиннадцать смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Детективы, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- Режиссёр
Хелен
Шейве�р
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- Актёр
Химеш
Патель
- Актриса
Матильда
Лоулер
- Актёр
Дэвид
Уилмот
- Актёр
Набхан
Ризван
- Актёр
Дэниэл
Дзоватто
- Актриса
Филиппина
Вельж
- Актриса
Лори
Петти
- Актёр
Энрико
Колантони
- ПААктёр
Принс
Ампонса
- Сценарист
Патрик
Соммервиль
- Сценарист
Ник
Кьюз
- Продюсер
Дэвид
Эйзенберг
- Продюсер
Маурисио
Кац
- РЭХудожница
Рут
Эммон
- МАХудожник
Майкл
Аллен Гловер
- МВХудожник
Мерже
Вески
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ЭММонтажёр
Энтони
МакЭфи
- Оператор
Стив
Косенс
- Композитор
Дэн
Ромер