Станция одиннадцать (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

После пандемии группа выживших пытается восстановить цивилизацию. Звезда фильмов «Талли» и «Бегущий по лезвию 2049» Маккензи Дэвис в постапокалиптической драме от режиссера «Тюдоров».



П�рошло двадцать лет с тех пор, как смертельный грипп уничтожил большую часть человечества. Маленькой Кирстен удалось выжить в первые дни пандемии благодаря заботе Дживана Чаудхари, а сегодня, уже будучи взрослой, она играет в театральной труппе. В этом новом мире, где прошлое и настоящее постоянно переплетаются, она вместе с другими членами театра ищет надежду и красоту среди разрушений, стараясь сохранить лучшее из утраченного мира и обрести новый смысл.



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