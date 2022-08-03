Сюжет сериала развернется сразу в нескольких временных рамках — до начала эпидемии, во время распространения смертельного гриппа, который уничтожит большую часть населения планеты, и спустя 20 лет. Главная героиня Кристен Реймонд вместе с небольшой театральной труппой путешествует по постапокалиптической Америке, пытаясь заново построить и переосмыслить мир, при этом восстановив лучшее из того, что было потеряно.

