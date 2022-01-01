Рассказ служанки. Сезон 5. Серия 6
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
5-й сезон
6-я серия
9.02022, The Handmaid's Tale
Фантастика, Фэнтези18+

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Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Джун и Люк оказываются в плену, тетка Лидия решает восстановить справедливость, выступив против командора, а Серена получает возможность отомстить Джун.

Сериал Рассказ служанки 5 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»