Рассказ служанки. Сезон 5. Серия 4
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Сериалы
Рассказ служанки
5-й сезон
4-я серия
9.02022, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Серена возвращается в Канаду, Джун пытается сдерживать жажду мести, а Джанин и Тетку Лидию ждет непростой разговор.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»