Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Рассказ служанки. Сезон 5. Серия 5
Рассказ служанки
5-й сезон
5-я серия
9.02022, The Handmaid's Tale
Фантастика, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джун и Люк отправляются в опасное путешествие, а Серена снова сталкивается с ограничениями своего нового положения.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»