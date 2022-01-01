Рассказ служанки. Сезон 5. Серия 1
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
5-й сезон
1-я серия
9.02022, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллеры18+

Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

Сюжет

Джун сталкивается с последствиями убийства командора. Серена узнает о случившемся и понимает, что ее единственный шанс спастись — добраться до Джун первой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Фэнтези, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

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