Рассказ служанки. Сезон 5. Серия 3
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
5-й сезон
3-я серия
9.02022, The Handmaid's Tale
Фантастика, Фэнтези18+

Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Джун и Мойра отправляются на границу, чтобы передать сообщение в Галаад. Серена обнаруживает, что к отношение к беременной вдове в республике оказывается совсем иным, чем к жене командора.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

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