Рассказ служанки. Сезон 5. Серия 2
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
5-й сезон
2-я серия
9.02022, The Handmaid's Tale
Фантастика, Фэнтези18+

Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Пока Джун пытается привыкнуть к безопасной жизни в Торонто, Серена устраивает пышные похороны в Галааде. Тем временем Тетка Лидия и Джанин готовят Эстер к ее первому назначению в роли служанки. Серена запланировала появление на церемонии особенной гостьи.

Чтобы узнать, что будет делать Джун, когда увидит знакомое лицо на похоронах своего врага, включайте «Рассказ служанки», 5 сезон. Смотреть экранизацию классической антиутопии Маргарет Этвуд можно на Wink.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

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