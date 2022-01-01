Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пока Джун пытается привыкнуть к безопасной жизни в Торонто, Серена устраивает пышные п�охороны в Галааде. Тем временем Тетка Лидия и Джанин готовят Эстер к ее первому назначению в роли служанки. Серена запланировала появление на церемонии особенной гостьи.



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