WinkСериалыРассказ служанки5-й сезон2-я серия
9.02022, The Handmaid's Tale
Фантастика, Фэнтези18+
Рассказ служанки (сериал, 2022) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
- 18+55 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
- 18+55 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Рассказ служанки
Сезо�н 5 Серия 4Бесплатно
- 18+43 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 5Бесплатно
- 18+51 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 8Бесплатно
- 18+46 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 9Бесплатно
- 18+55 мин
Рассказ служанки
Сезон 5 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Пока Джун пытается привыкнуть к безопасной жизни в Торонто, Серена устраивает пышные п�охороны в Галааде. Тем временем Тетка Лидия и Джанин готовят Эстер к ее первому назначению в роли служанки. Серена запланировала появление на церемонии особенной гостьи.
Чтобы узнать, что будет делать Джун, когда увидит знакомое лицо на похоронах своего врага, включайте «Рассказ служанки», 5 сезон. Смотреть экранизацию классической антиутопии Маргарет Этвуд можно на Wink.
Сериал Рассказ служанки 5 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Фэнтези, Триллеры
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МБРежиссёр
Майк
Ба�ркер
- Режиссёр
Элизабет
Мосс
- КСРежиссёр
Кари
Скогланд
- ДРРежиссёр
Даина
Рейд
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актриса
Самира
Уайли
- Актриса
Аманда
Бругел
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БМПродюсер
Брюс
Миллер
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- КТПродюсер
Ким
Тодд
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор