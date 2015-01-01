Последний из Магикян. Сезон 5. Серия 1
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Последний из Магикян
5-й сезон
1-я серия

Последний из Магикян (сериал, 2015) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.42015, Последний из Магикян. Сезон 5. Серия 1
Комедии18+

Сезоны и серии

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Сюжет

У главного героя Карена Магикян новая проблема- у его второй дочери появился парень, и герой воспринимает это со свойственной ему горячностью. Но такое положение вещей больше не устраивает жену Карена. Она устала от тотального домостроя, в котором живет, поэтому выгоняет Карена из дома...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»