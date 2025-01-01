Москва слезам не верит. Все только начинается. Часть 1. Серия 4
Москва слезам не верит
4-я серия
8.52025, Москва слезам не верит. Все только начинается. Часть 1. Серия 4
Мелодрама18+
Москва слезам не верит. Все только начинается, сезон 1, серия 4

Драма стремительно приближается к развязке! Маша готова на все, чтобы помочь Ксюше и Матвею вырваться из лап тирана Игоря. Но цена спасения высока: ей предстоит принять предложение руки и сердца от Билла. Пока блондинка мучается выбором между Америкой и столицей, где ее ждет Артём, Оля решается открыться профессору. А тем временем Ксюша узнает о новом повороте в своей жизни — она снова в положении!

Что ждет подруг дальше? Сможет ли Маша принять верное решение? Как сложатся судьбы Оли и Ксюши? Продолжайте смотреть сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается»: 4 серия ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink!

