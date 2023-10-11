Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
9-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Омер разбивает Кывылджим сердце своим решением, и теперь она ищет утешения у матери, сестры и дочери, которые не могут поверить в реальность происходящего. После признания бывшей жены в неверности Фатих начинает очередное расследование, чтобы выяснить, с кем могла видеться Дога. Между тем Умут с супругой мирятся, но скоро их семью ждет новое испытание. Близится 35-летняя годовщина свадьбы Абдуллы и Пембе, а тем временем Алев приглашает членов семей Унал и Арслан на торжественный ужин: Рюзгар собирается официально просить ее руки. Неужели бывшие возлюбленные и в самом деле решили сыграть свадьбу?

Узнаете, как отреагирует Абдулла, если продолжите смотреть сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 9 серия онлайн на русском языке и без рекламы доступна на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb