Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Омер разбивает Кывылджим сердце своим решением, и теперь она ищет утешения у матери, сестры и дочери, которые не могут поверить в реальность происходящего. После признания бывшей жены в неверности Фатих начинает очередное расследование, чтобы выяснить, с кем могла видеться Дога. Между тем Умут с супругой мирятся, но скоро их семью ждет новое испытание. Близится 35-летняя годовщина свадьбы Абдуллы и Пембе, а тем временем Алев приглашает членов семей Унал и Арслан на торжественный ужин: Рюзгар собирается официально просить ее руки. Неужели бывшие возлюбленные и в самом деле решили сыграть свадьбу?



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