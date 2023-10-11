Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Накануне слушания семья Арслан переживает, что Ниляй откажется выступать в суде свидетелем против Фатиха, как обещала. После заседания Нурсема приезжает к Доге, чтобы посидеть с ребенком, пока та съездит в больницу. Оставшись с Джемре наедине, Нурсема звонит брату и предлагает ему втайне навестить дочь. Между тем переезд Умута с женой в дом к свекрам приводит к новым конфликтам, а Нурсема вскоре снова случайно встречается с Эртугрулом. В жизни Омера и Кывылджим наступает долгожданный день — супруги устраивают праздничный ужин, чтобы сообщить родным о помолвке.



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