Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
3-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

Эта серия пока недоступна

Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Накануне слушания семья Арслан переживает, что Ниляй откажется выступать в суде свидетелем против Фатиха, как обещала. После заседания Нурсема приезжает к Доге, чтобы посидеть с ребенком, пока та съездит в больницу. Оставшись с Джемре наедине, Нурсема звонит брату и предлагает ему втайне навестить дочь. Между тем переезд Умута с женой в дом к свекрам приводит к новым конфликтам, а Нурсема вскоре снова случайно встречается с Эртугрулом. В жизни Омера и Кывылджим наступает долгожданный день — супруги устраивают праздничный ужин, чтобы сообщить родным о помолвке.

Смогут ли враждующие семьи собраться за одним столом и порадоваться за молодоженов? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 3 серия доступна на русском языке и в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb