Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 18
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
18-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

О сериале

После ночи, проведенной в тюрьме, Алев собирает чемоданы — Пембе и Ниляй даже не скрывают своего ликования. Бизнес-конфликт между Омером и Абдуллой достигает апогея, и в семейном деле готовится переворот. Ослепленный внезапным успехом, Умут стремительно меняет уровень жизни и закатывает вечеринку в честь открытия салона. Мама Сонмез и Пембе устраивают кулинарную битву на кухне ресторана, а Нурсема сталкивается с волной грязных сплетен на работе. Между тем тайны в семье Унал не заканчиваются: во время похода к врачу Мустафа узнает шокирующую новость.

Верите ли вы, что может случиться нечто такое, что отвлечет Пембе от вражды с любовницей мужа? Проверьте свою интуицию: продолжайте смотреть «Клюквенный щербет»! 2 сезон, 18 серия онлайн на русском языке доступна на видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb