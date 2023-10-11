После ночи, проведенной в тюрьме, Алев собирает чемоданы — Пембе и Ниляй даже не скрывают своего ликования. Бизнес-конфликт между Омером и Абдуллой достигает апогея, и в семейном деле готовится переворот. Ослепленный внезапным успехом, Умут стремительно меняет уровень жизни и закатывает вечеринку в честь открытия салона. Мама Сонмез и Пембе устраивают кулинарную битву на кухне ресторана, а Нурсема сталкивается с волной грязных сплетен на работе. Между тем тайны в семье Унал не заканчиваются: во время похода к врачу Мустафа узнает шокирующую новость.



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