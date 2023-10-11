Пембе готовит праздничный ужин, чтобы порадовать супруга, однако домой он не возвращается. Между тем семья Арслан начинает разыскивать Алев: невеста не отвечает на звонки и ее жених тоже не знает, где она. Вскоре появляются подозрения, что исчезновение Алев и Абдуллы накануне свадьбы — не случайность. Это становится очередным поводом для злорадства Ниляй и скандала в семье Унал. Тем временем Михри просит у отца разрешения поступить в университет, а Нурсема и Умут в поисках стартового капитала для бизнес-идеи решают взять кредит. Неожиданно раскрывается тайна Омера, которая приводит Метехана в ужас.



Чтобы узнать, какая трагедия произошла в семье Унал, продолжайте смотреть «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 14 серия онлайн на русском языке доступна на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!

