Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
14-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

Эта серия пока недоступна

Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Пембе готовит праздничный ужин, чтобы порадовать супруга, однако домой он не возвращается. Между тем семья Арслан начинает разыскивать Алев: невеста не отвечает на звонки и ее жених тоже не знает, где она. Вскоре появляются подозрения, что исчезновение Алев и Абдуллы накануне свадьбы — не случайность. Это становится очередным поводом для злорадства Ниляй и скандала в семье Унал. Тем временем Михри просит у отца разрешения поступить в университет, а Нурсема и Умут в поисках стартового капитала для бизнес-идеи решают взять кредит. Неожиданно раскрывается тайна Омера, которая приводит Метехана в ужас.

Чтобы узнать, какая трагедия произошла в семье Унал, продолжайте смотреть «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 14 серия онлайн на русском языке доступна на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb