Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Переживания Кывылджим о разрыве с любимым становятся сильнее после встречи с его новой избранницей, а вот в жизни Омера случаются кардинальные перемены и появляется еще один секрет от близких. Между тем в семье Унал разладу нет конца: Пембе отказывается звонить дочери и скандалит с невестками, поняв, что теряет над ними контроль. Алев предлагает Доге идею, как перехитрить Фатиха, но тот в свою очередь не перестает удивлять зрителей своей изобретательностью. Тем временем к Рюзгару является его бывшая и сообщает роковую новость, а Алев получает неожиданное признание от Апо.



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