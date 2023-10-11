Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
12-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Переживания Кывылджим о разрыве с любимым становятся сильнее после встречи с его новой избранницей, а вот в жизни Омера случаются кардинальные перемены и появляется еще один секрет от близких. Между тем в семье Унал разладу нет конца: Пембе отказывается звонить дочери и скандалит с невестками, поняв, что теряет над ними контроль. Алев предлагает Доге идею, как перехитрить Фатиха, но тот в свою очередь не перестает удивлять зрителей своей изобретательностью. Тем временем к Рюзгару является его бывшая и сообщает роковую новость, а Алев получает неожиданное признание от Апо.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
141 мин / 02:21

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb