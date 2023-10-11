Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 13
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
13-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

Эта серия пока недоступна

Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Ниляй подговаривает мужа устроить для Алев проверку, и тот соглашается — не пожалеет ли Мустафа позднее об этом решении? В семье Арслан тем временем празднуют успех первого прямого эфира Кывылджим, а вот Кайхан жалуется жене, что проиграл все деньги. Алев поторапливает Рюзгара со свадьбой, но в то же время соглашается на очередную встречу с Апо. Пембе с головой погрузилась в воспоминания о своей юности и потому не замечает любовных терзаний супруга. После семейного ужина с Михри и ее отцом Чимен вдруг замечает, что Эртугрул неравнодушен к Кывылджим. Между тем Фатих становится таким заботливым и внимательным…

Удастся ли ему завоевать доверие Доги? Продолжайте смотреть «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 13 серия онлайн на русском языке доступна на нашем видеосервисе Wink по подписке уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
141 мин / 02:21

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb