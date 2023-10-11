Ниляй подговаривает мужа устроить для Алев проверку, и тот соглашается — не пожалеет ли Мустафа позднее об этом решении? В семье Арслан тем временем празднуют успех первого прямого эфира Кывылджим, а вот Кайхан жалуется жене, что проиграл все деньги. Алев поторапливает Рюзгара со свадьбой, но в то же время соглашается на очередную встречу с Апо. Пембе с головой погрузилась в воспоминания о своей юности и потому не замечает любовных терзаний супруга. После семейного ужина с Михри и ее отцом Чимен вдруг замечает, что Эртугрул неравнодушен к Кывылджим. Между тем Фатих становится таким заботливым и внимательным…



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