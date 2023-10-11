Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 19
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
19-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

О сериале

Пока Алев отдыхает за границей, семья Унал переживает горе: у Абдуллы случился сердечный приступ. Омер во всем винит себя, а Фатих признается Доге, что не пережил бы трагедию без нее. Между тем бедняга Мустафа места себе не находит: его поведение вызывает подозрение даже у Ниляй. Хватит ли ему смелости поговорить начистоту с супругой? На телеканал к Кывылджим приходит незнакомка, которая просит вразумить ее дочь-блогера, бросившую учебу. Тем временем Умут получает интригующее предложение по работе, но отношения с родственниками накаляются.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb