Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
7-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Между Нурсемой и Ибрагимом разгорается скандал, свидетелями которого становятся Михри и ее отец. Между тем Абдулла и Пембе требуют возвращения дочери в родительский дом, потому что не доверяют Умуту. Омер, желая поддержать супругу, едет вместе с ней в студию на первую официальную съемку. Там он сталкивается с Рюзгаром и вскоре резко меняет отношение к новой работе Кывылджим. Тем временем героев ждет череда праздников: сначала они отмечают столетие Турецкой Республики, а затем устраивают мевлют — обряд в честь малышки Джемре. На торжестве вдруг заходит разговор о разводе Абдуллы и Пембе.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb