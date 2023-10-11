Между Нурсемой и Ибрагимом разгорается скандал, свидетелями которого становятся Михри и ее отец. Между тем Абдулла и Пембе требуют возвращения дочери в родительский дом, потому что не доверяют Умуту. Омер, желая поддержать супругу, едет вместе с ней в студию на первую официальную съемку. Там он сталкивается с Рюзгаром и вскоре резко меняет отношение к новой работе Кывылджим. Тем временем героев ждет череда праздников: сначала они отмечают столетие Турецкой Республики, а затем устраивают мевлют — обряд в честь малышки Джемре. На торжестве вдруг заходит разговор о разводе Абдуллы и Пембе.



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