Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 15
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
15-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Эртугрул признается Кывылджим в чувствах, но та просит дать ей время на раздумье. Дома ее встречают родные, вынужденные рассказать трагическую новость. Алев едет в больницу, чтобы поддержать Апо, а Пембе готовится разорвать все связи с семьей Арслан: просит Мустафу уволить из кафе маму Сонмез, а Фатиха — отказаться от свадьбы с Догой. Нурсема решается на тет-а-тет с Алев, которая когда-то спасла ей жизнь, а теперь «разрушила» ее семью. Между тем Михри после занятий приглашает Метехана провести время вместе, а Фатих и Мустафа избегают встречи с отцом. Рюзгар, в свою очередь, не готов отступать и отправляется на переговоры с одним из членов семьи Унал.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb