Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Эртугрул признается Кывылджим в чувствах, но та просит дать ей время на раздумье. Дома ее встречают родные, вынужденные рассказать трагическую новость. Алев едет в больницу, чтобы поддержать Апо, а Пембе готовится разорвать все связи с семьей Арслан: просит Мустафу уволить из кафе маму Сонмез, а Фатиха — отказаться от свадьбы с Догой. Нурсема решается на тет-а-тет с Алев, которая когда-то спасла ей жизнь, а теперь «разрушила» ее семью. Между тем Михри после занятий приглашает Метехана провести время вместе, а Фатих и Мустафа избегают встречи с отцом. Рюзгар, в свою очередь, не готов отступать и отправляется на переговоры с одним из членов семьи Унал.



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