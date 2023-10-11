Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 22
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
22-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

О сериале

Едва Фатих успел развестись, как Пембе знакомит его с дочерью подруги. Семья Геркем радуется такому завидному жениху, только вот они еще не знают, что у девушки была интимная связь с дядей Фатиха. Дога ревнует бывшего мужа и злится, что он так быстро увлекся другой. Между тем Кывылджим и Омер, пытаясь возобновить отношения, устраивают ролевую игру. Ниляй возвращается в дом супруга и снова становится главной сплетницей, пока ее не настигает очередная неприятность. Между Эртугрулом и Михри снова возникает конфликт: отец не разрешает дочери идти в караоке. Тем временем Умута освобождают из тюрьмы, однако пропасть между ним и Нурсемой становится шире, чем когда-либо.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb