Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

Едва Фатих успел развестись, как Пембе знакомит его с дочерью подруги. Семья Геркем радуется такому завидному жениху, только вот они еще не знают, что у девушки была интимная связь с дядей Фатиха. Дога ревнует бывшего мужа и злится, что он так быстро увлекся другой. Между тем Кывылджим и Омер, пытаясь возобновить отношения, устраивают ролевую игру. Ниляй возвращается в дом супруга и снова становится главной сплетницей, пока ее не настигает очередная неприятность. Между Эртугрулом и Михри снова возникает конфликт: отец не разрешает дочери идти в караоке. Тем временем Умута освобождают из тюрьмы, однако пропасть между ним и Нурсемой становится шире, чем когда-либо.



Чтобы узнать, с чем это связано, продолжайте смотреть «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 22 серия онлайн доступна на портале Wink!

