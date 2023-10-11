Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
6-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Торжественный ужин-знакомство в доме Эртугрула оборачивается скандалом: воспоминания о жизни с Ибрагимом становятся настоящей трагедией для Нурсемы. Тем временем Омер предлагает сыну устроиться на работу и продолжает скрывать от жены свою прогрессирующую болезнь. Пока Рюзгар организует для Кывылджим пробную запись в студии в роли ведущей, Алев наведывается в офис к Абдулле, чтобы проверить, ревнует ли он ее. Между тем Пембе выдвигает за обедом новое требование — Дога должна снова выйти замуж за Фатиха, если хочет быть рядом с дочерью. Неужели Дога согласится на условия бывшей свекрови?

Узнаете, как изменится поведение Фатиха, если продолжите смотреть сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 6 серия онлайн на русском языке доступна в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb