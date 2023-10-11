Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Торжественный ужин-знакомство в доме Эртугрула оборачивается скандалом: воспоминания о жизни с Ибрагимом становятся настоящей трагедией для Нурсемы. Тем временем Омер предлагает сыну устроиться на работу и продолжает скрывать от жены свою прогрессирующую болезнь. Пока Рюзгар организует для Кывылджим пробную запись в студии в роли ведущей, Алев наведывается в офис к Абдулле, чтобы проверить, ревнует ли он ее. Между тем Пембе выдвигает за обедом новое требование — Дога должна снова выйти замуж за Фатиха, если хочет быть рядом с дочерью. Неужели Дога согласится на условия бывшей свекрови?



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