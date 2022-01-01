Эта серия пока недоступна
Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 30 смотреть онлайн
О сериале
Измена становится началом кровной войны. Продолжение скандальной драмы со звездами «Великолепного века». Не пропустите турецкий сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон смотреть онлайн на видеосервисе Wink можно уже сейчас! В новом сезоне противостояние семей Арслан и Юнал становится еще более ожесточенным. После предательства мужа Доа возвращается в родной дом и запрещает отцу видеться с дочерью. Между тем Омер скрывает свою болезнь и пытается вместе с Кывылджим защитить Доа от семьи Юнал, однако Фатих и Пембе готовы на все, чтобы забрать ребенка у матери и воспитать его в собственной традиционной семье. Тем временем Нурсема сближается с Эртугрулом, покупателем картин, а Алев собирается выйти замуж назло Абдуллаху. Неужели герои обречены на бесконечные страдания и семьи навсегда останутся врагами? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон на русском языке доступен на нашем видеосервисе в хорошем качестве и без рекламы!
