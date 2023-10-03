Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

После скандального семейного ужина и новости о разводе Доа теряет одного ребенка, а Кывылджим и Омер по дороге в больницу попадают в страшную аварию. После выписки Доа продолжает избегать бывшего мужа — теперь она намеревается воспитывать дочь одна и придумывает малышке новое имя. Ссора между Мустафой и Фатихом вынуждает старшего брата заговорить о переезде вместе с беременной супругой в отдельный дом, а между тем Нурсема отказывается от финансовой помощи родителей и выставляет на продажу свои картины. Пембе переживает, что никогда не увидит внучку, а вот Фатих убежден, что найдет способ забрать дочь. Неужели Доа потеряет еще одного ребенка? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 1 серия доступна на русском языке и в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

