Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

Пембе не нарадуется, что Геркем так понравилась ее сыну, а Дога тяжело переживает развод и чаще ищет встречи с бывшим мужем. Метехан по уши влюблен в Азру, и однажды в ресторане их замечает Омер… Между тем Гекхан делает Чимен дорогой подарок и клянется в своей любви. Абдулла до сих пор на карантине, а Ниляй втайне от свекрови приносит домой ягненка. Нурсема переживает из-за депрессии Умута и организует для него сюрприз, который внезапно оборачивается скандалом. После романтического свидания Фатих уже ни капли не сомневается в своем выборе: завтра он будет просить руки Геркем у ее родителей. Но готов ли он к тому, что торжество и в этот раз будет испорчено?



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