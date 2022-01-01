Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 17
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
17-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драмы, Мелодрамы16+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»
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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Дога бросает вызов Пембе и провозглашает себя хозяйкой дома семьи Унал. Фатих пытается защитить супругу, а мать считает его предателем. Первым делом Дога приглашает в гости Алев, а затем и всю семью — отметить регистрацию брака с Фатихом. Между тем Омер проводит ночь с обворожительной красавицей, которая исчезает наутро, а эксперимент Михри со сменой стиля приводит к скандалу с отцом. Пока Умут и Нурсема готовятся к торжественному открытию цветочного салона, Абдулла отправляется в суд на слушание по поводу развода.

Готова ли Пембе так просто отпустить отца своих детей или решится на очередную подлость? Узнаете, как далеко зайдут герои в кровной войне, когда продолжите смотреть сериал «Клюквенный щербет», — 2 сезон, 17 серия на русском языке доступна в нашем онлайн-кинотеатре Wink!

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.6 IMDb