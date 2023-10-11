Клюквенный щербет. Сезон 2. Серия 16
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
2-й сезон
16-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»

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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

О сериале

После ухода супруга Пембе устанавливает диктатуру в семье, а Ниляй торжествует, потому что стала любимицей свекрови. За завтраком с Кывылджим Эртугрул пытается узнать о ее чувствах к бывшему мужу. Тем временем Пембе находит еще одного союзника в войне против Алев, а Абдулла пытается наладить отношения с сыновьями. В канун Нового года Рюзгар устраивает вечеринку и приглашает членов семей Арслан и Унал. На сцене выступит известная в Стамбуле певица Ажда Пеккан — но это будет не единственное шокирующее событие вечера. Между тем Дога узнает, что Пембе против свадьбы и пророчит девушке роль любовницы.

Решится ли Фатих пойти наперекор воле матери? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 16 серия на русском языке онлайн доступна на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
145 мин / 02:25

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb