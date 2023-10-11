Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

После ухода супруга Пембе устанавливает диктатуру в семье, а Ниляй торжествует, потому что стала любимицей свекрови. За завтраком с Кывылджим Эртугрул пытается узнать о ее чувствах к бывшему мужу. Тем временем Пембе находит еще одного союзника в войне против Алев, а Абдулла пытается наладить отношения с сыновьями. В канун Нового года Рюзгар устраивает вечеринку и приглашает членов семей Арслан и Унал. На сцене выступит известная в Стамбуле певица Ажда Пеккан — но это будет не единственное шокирующее событие вечера. Между тем Дога узнает, что Пембе против свадьбы и пророчит девушке роль любовницы.



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