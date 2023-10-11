Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

Алев признается сопернице в поражении: она больше не будет бороться за свою любовь. Пембе ликует! Развод младшего сына становится для нее еще одной радостью, но только пока она не узнает об условиях расторжения брака. Кывылджим назначает Эртугрулу встречу, чтобы поговорить с ним начистоту и выяснить, правда ли он так опасен и жесток. Пока Ниляй сплетничает в доме Арслан, Мустафа узнает результаты теста на отцовство. Умута до сих пор держат под арестом, а измученная горем Нурсема убеждает родственников, что супруг невиновен. Между тем Пембе уговаривает Фатиха познакомиться с девушкой, которую считает более достойной парой для сына, чем Дога.



Если не терпится узнать, какой сюрприз ожидает Фатиха, продолжайте смотреть «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 21 серия доступна на нашем видеосервисе Wink!

