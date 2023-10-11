WinkСериалыКлюквенный щербет2-й сезон25-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+
На пути влюбленной пары встают предрассудки родни. Турецкий сериал со звездами «Великолепного века»
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Клюквенный щербет (сериал, 2022) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн
О сериале
Едва Абдулла Унал встал на ноги, как на него обрушилась новость о беременности Алев и гнев родных детей. Нурсема делится с мамой переживаниями из-за проблем в семье, а Метехан объявляет отцу бойкот, не подозревая, какую игру ведет Азра. Между тем Дога узнает секрет своей младшей сестры и предлагает объединить силы, чтобы отомстить Гекхану.
Неужели искусный манипулятор снова заманит Чимен в ловушку? Продолжайте смотреть «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 25 серия онлайн ждет вас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb