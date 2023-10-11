Едва Абдулла Унал встал на ноги, как на него обрушилась новость о беременности Алев и гнев родных детей. Нурсема делится с мамой переживаниями из-за проблем в семье, а Метехан объявляет отцу бойкот, не подозревая, какую игру ведет Азра. Между тем Дога узнает секрет своей младшей сестры и предлагает объединить силы, чтобы отомстить Гекхану.



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